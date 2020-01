Via delle Bonifiche interrotta al transito a causa di una frana

Chiuso alla circolazione il tratto tra il Polo chimico e via Santa Lucia

Via delle Bonifiche, tra il Polo chimico e via Santa Lucia, a Ferrara è attualmente interrotta al transito, a causa di una frana all'altezza del numero civico 24.

I residenti della via che provengono da via Padova potranno accedere fino al civico 18, mentre quelli con provenienza da via Santa Lucia potranno arrivare fino al civico 26.

Le modifiche alla viabilità sono segnalate da segnaletica di preavviso e deviazione, in prossimità del tratto interessato dalla chiusura.