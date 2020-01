Riprende il Language Café

Gli incontri per migliorare la conoscenza delle lingue

Dopo la grande partecipazione degli scorsi mesi, anche in questo anno continueranno gli incontri per poter conoscersi e chiacchierare in molte lingue diverse. Agli incontri sarà possibile partecipare gratuitamente e conversare con persone madrelingua.

A partire dal 7 gennaio 2020 tornano, presso la sede di v.le Cavour 183, gli incontri informali e a tema libero per migliorare la conoscenza delle lingue.

Ogni settimana sarà possibile dialogare in lingua straniera o contribuire, da madrelingua, ad arricchire con idee, proposte ed esperienze lo scambio interculturale secondo il seguente programma:

Martedì, dalle 10.00 alle 12.00, tedesco;

Martedì, dalle 21.00 alle 22.30 francese;

Venerdì, dalle 21.00 alle 22:30, italiano, inglese e portoghese.

La partecipazione agli incontri è libera e gratuita.

Chi fosse interessato per il futuro alle conversazioni di spagnolo, può contattare la biblioteca o recarsi nella sede di viale Cavour 183.

Per info: Biblioteca Popolare Giardino, https://www.bibliopopgiardino.it/