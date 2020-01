Polveri sottili: da domani sospese le misure emergenziali a Ferrara

Il Nuovo Bollettino sulla qualità dell'aria

Da domani, mercoledì 8 gennaio 2020, saranno sospese le misure emergenziali per il miglioramento della qualità dell'aria in vigore, nel territorio comunale di Ferrara, dal 31 dicembre scorso. La sospensione è stata decisa a seguito dell'abbassamento dei valori giornalieri di PM10 nell'aria registrati nelle ultime due giornate, come si può vedere nel Bollettino di Arpae.

Le misure emergenziali resteranno in vigore, quindi, fino alle 18.30 di oggi 7 gennaio.

La prossima uscita del Bollettino regionale è prevista per giovedì 9 gennaio 2020.