La seconda parte di Ferrara in Jazz al via il 18 gennaio

In programma oltre 40 concerti

Jazz Club Ferrara si appresta a proseguire, dopo la consueta pausa natalizia, l’avventura iniziata 21 anni fa nella suggestiva sede del Torrione San Giovanni, bastione rinascimentale iscritto nella lista dei beni UNESCO e location per il cinema di Emilia-Romagna Film Commission.

Sabato 18 gennaio si alzerà il sipario sulla seconda parte di Ferrara in Jazz 2019-2020 con il quintetto del poliedrico batterista/vibrafonista Jorge Rossy featuring Mark Turner al sassofono e Billy Hart alla batteria.

L’apprezzata rassegna concertistica, che volgerà al termine a maggio prossimo. Altri tre mesi di grande musica quindi, per svariate serate alla settimana, con oltre 40 concerti animati da protagonisti assoluti del jazz nazionale ed internazionale, serate dedicate a talenti emergenti e novità discografiche, nuovi itinerari musicali, i concerti della Tower Jazz Composers Orchestra, didattica ed esposizioni che offrono una panoramica globale del patrimonio musicale di matrice jazzistica tra avanguardia e tradizione.

Sono una ventina gli appuntamenti animati da autentiche stelle della musica come Ralph Towner, Tim Berne e Chris Speed, Dave King, Jamie Saft, Hamid Drake, Jérôme Sabbagh e Greg Tuohey, Roberto Gatto, Joe Locke e Rosario Giuliani, Craig Taborn, Dave Liebman e Richie Beirach, il Trio Bobo, João Bosco, Theo Bleckmann e Henry Hey, Lionel Loueke e Roberto Cecchetto, Jim Black, Aruán Ortiz, Linda Oh, Steve Kuhn, Edmar Castaneda e Grégoire Maret.

A queste serate si aggiungono gli immancabili lunedì del Torrione dedicati a nuovi progetti musicali e arricchiti da aperitivi e infuocate jam session, il live mensile della Tower Jazz Composers Orchestra, l’apprezzata big band del Torrione costituita dagli oltre 20 elementi co-diretti da Alfonso Santimone e Piero Bittolo Bon, i giovedì al Clandestino Pub firmati Downtown Tower, percorsi didattici e altre iniziative in via di definizione.

Consueto è infine l’appuntamento del Jazz Club Ferrara con le arti figurative. Ad arricchire le nicchie del Torrione saranno i disegni di Tojo: prima personale dell’architetto ferrarese Vittorio Fava che esplora tre tematiche, o meglio punti di vista, quali il MACROcosmo (le città non ideali), il MEDIOcosmo (scene di vita-lità) e il MICROcosmo (dettagli, focus su tutti noi).

PROGRAMMA GENNAIO – MAGGIO 2020

Sabato 18 gennaio, ore 21.30

Jorge Rossy Vibes Quintet featuring Mark Turner and Billy Hart

Mark Turner, sax tenore

Jaume Llombart, chitarra

Jorge Rossy, vibrafono

Doug Weiss, contrabbasso

Billy Hart, batteria

Lunedì 20 gennaio, ore 21.30

In collaborazione con Umbria Jazz - Conad Jazz Contest

Michelangelo Scandroglio Group featuring Alessandro Lanzoni

Michele Tino, sax alto

Paolo Petrecca, tromba

Alessandro Lanzoni, pianoforte

Michelangelo Scandroglio, contrabbasso

Mattia Galeotti, batteria

Venerdì 24 gennaio, ore 21.30

Tower Jazz Composers Orchestra

TBA

Sabato 25 gennaio, ore 21.30

In collaborazione con Ferrara Musica

Ralph Towner Solo

Ralph Towner, chitarra

Lunedì 27 gennaio, ore 21.30

Andy Sugg & Arun Luthra Quintet Stavinsky in Jazz

Andy Sugg, sax tenore

Arun Luthra, sax tenore

Alfonso Santimone, pianoforte

Stefano Senni, contrabbasso

Tony Arco, batteria

Sabato 1 febbraio, ore 21.30

Broken Shadows

Tim Berne, sax alto

Chris Speed, sax tenore e clarinetto

Reid Anderson, contrabbasso

Dave King, batteria

Lunedì 3 febbraio, ore 21.30

Paolo Benedettini Trio

Marco Bovi, chitarra

Nico Menci, pianoforte

Paolo Benedettini, contrabbasso

Sabato 8 febbraio, ore 21.30

Jamie Saft New Zion Trio

Jamie Saft, piano e tastiere

Brad Jones, contrabbasso

Hamid Drake, batteria e percussioni

Lunedì 10 febbraio, ore 21.30

Andrea Aiace Ayassot Quartet

Andrea Aiace Ayassot, sax alto e sax soprano

Alfonso Santimone, pianoforte

Giulio Corini, contrabbasso

Nelide Bandello, batteria

Venerdì 14 febbraio, ore 21.30

Danilo Lico Sings for Lovers

Danilo Lico, voce e chitarra

Claudio Francica, chitarra

Federico Pierantoni, trombone

Sabato 15 febbraio, ore 21.30

Jérôme Sabbagh – Greg Tuohey Quartet No Filter

Jérôme Sabbagh, sax tenore

Greg Tuohey, chitarra

Joe Martin, contrabbasso

Kush Abadey, batteria

Lunedì 17 febbraio, ore 21.30

Nell’ambito del bando sulla musica Nuovo Imaie

Francesco Diodati Yellow Squeeds

Francesco Lento, tromba

Glauco Benedetti, tuba

Francesco Diodati, chitarra

Enrico Zanisi, pianoforte

Enrico Morello, batteria

Sabato 22 febbraio, ore 21.30

Roberto Gatto Perfect Trio

Alfonso Santimone, tastiere

Pierpaolo Ranieri, basso elettrico

Roberto Gatto, batteria

Lunedì 24 febbraio, ore 21.30

Rope In the Moment - The Music of Charlie Haden

Fabrizio Puglisi, pianoforte

Stefano Senni, contrabbasso

Zeno De Rossi, batteria

Sabato 29 febbraio, ore 21.30

In collaborazione con Ferrara Musica

Craig Taborn Solo

Craig Taborn, pianoforte

Lunedì 2 marzo, ore 21.30

Zeno De Rossi Trio

Francesco Bigoni, sax tenore e clarinetto

Giorgio Pacorig, pianoforte e piano elettrico

Zeno De Rossi, batteria

Venerdì 6 marzo, ore 21.30

Tower Jazz Composers Orchestra

TBA

Sabato 7 marzo, ore 21.30

Il Jazz Club Ferrara ospita una produzione di Jazzlife

Luca di Luzio Globetrotter Tour feat. Alain Caron & Rodney Holmes

Alessandro Fariselli, sax tenore

Luca di Luzio, chitarra

Alessandro Altarocca, tastiere

Alain Caron, basso elettrico

Rodney Holmes, batteria

Lunedì 9 marzo, ore 21.30

Sandro Gibellini Swing Machine feat. Silvia Donati

Silvia Donati, voce

Sandro Gibellini, chitarra

Marino De Franceschi, contrabbasso

Francesco Casale, batteria

Venerdì 13 marzo, ore 21.30

In collaborazione con Ferrara Musica

Dave Liebman-Richie Beirach Duo Forgotten Fantasies Revisited

Dave Liebman, sax tenore e sax soprano

Richie Beirach, pianoforte

Sabato 14 marzo, ore 21.30

Trio Bobo

Alessio Menconi, chitarra

Faso, basso elettrico

Christian Meyer, batteria

Lunedì 16 marzo, ore 21.30

Nell’ambito del bando sulla musica Nuovo Imaie

Mirko Cisilino Effetto Carsico

Mirko Cisilino, tromba

Filippo Orefice, sax tenore

Beppe Scardino, sax baritono

Marzio Tomada, basso elettrico

Marco D'Orlando, batteria

Mercoledì 18 marzo, ore 21.30

In collaborazione con Crossroads – Jazz e altro in Emilia-Romagna

João Bosco Solo

João Bosco, chitarra e voce

Venerdì 20 marzo, ore 21.30

Joe Locke-Rosario Giuliani Quartet

Rosario Giuliani, sax alto e soprano

Joe Locke, vibrafono

Sandro Deidda, basso elettrico

Roberto Gatto, batteria

Sabato 21 marzo, ore 21.30

In Collaborazione con Crossroads – Jazz e altro in Emilia-Romagna

Theo Bleckmann-Henry Hey Duo

Theo Bleckmann, voce ed elettronica

Henry Hey, pianoforte

Lunedì 23 marzo, ore 21.30

Lionel Loueke - Roberto Cecchetto Duo

Lionel Loueke, chitarra

Roberto Cecchetto, chitarra

Sabato 28 marzo, ore 21.30

Jim Black AlasNoAxis

Chris Speed, sax tenore e clarinetto

Hilmar Jensson, chitarra

Skúli Sverrisson, basso elettrico

Jim Black, batteria

Lunedì 30 marzo, ore 21.30

Piero Bittolo Bon Bread & Fox

Filippo Vignato - trombone

Glauco Benedetti - tuba

Piero Bittolo Bon - sax alto, clarinetti e flauti

Alfonso Santimone - pianoforte

Andrea Grillini - batteria

Sabato 4 aprile, ore 21.30

In Collaborazione con Crossroads – Jazz e altro in Emilia-Romagna

Aruán Ortiz Trio

Aruán Ortiz, pianoforte

Brad Jones, contrabbasso

Gerald Cleaver, batteria

Lunedì 6 aprile, ore 21.30

Itaca

Nicola Fazzini, sax alto

François Houle, clarinetto

Alessandro Fedrigo, basso acustico

Nick Fraser, batteria

Sabato 11 aprile, ore 21.30

Linda May Han Oh ‘Aventurine’

Ben Wendel, sax tenore

Fabian Almazan, pianoforte

Linda Oh, contrabbasso

Eric Doob, batteria

Lunedì 13 aprile, ore 21.30

Nell’ambito del bando sulla musica Nuovo Imaie

Don Karate

Pasquale Mirra, vibrafono

Francesco Ponticelli, contrabbasso e basso elettrico

Stefano Tamborrino, batteria ed elettronica

Venerdì 17 aprile, ore 21.30

In collaborazione con la Scuola di Musica di Ferrara

Quai Des Brumes - AMF Cd Release Concert

Federico Benedetti, clarinetto

Tolga During, chitarra

Roberto Bartoli, contrabbasso

Sabato 18 aprile, ore 21.30

In Collaborazione con Crossroads – Jazz e altro in Emilia-Romagna

Steve Kuhn Trio

Steve Kuhn, pianoforte

Steve Swallow, basso elettrico

Billy Drummond, batteria

Lunedì 20 aprile, ore 21.30

Neil Angilley Trio

Neil Angilley, pianoforte

Davide Mantovani, basso elettrico

Davide Giovannini, batteria e voce

Sabato 25 aprile, ore 21.30

Edmar Castaneda - Grégoire Maret Duo

Edmar Castaneda, arpa elettrica

Grégoire Maret, armonica cromatica

Lunedì 27 aprile, ore 21.30

Jonathan Kreisberg - Nelson Veras Duo

Jonathan Kreisberg, chitarra elettrica

Nelson Veras, chitarra classica

Venerdì 1 maggio, ore 21.30

Tower Jazz Composers Orchestra

TBA

Sabato 2 maggio, ore 21.30

Jeremy Pelt Quintet

Jeremy Pelt, tromba

Chien Chien Lu, vibrafono

Victor Gould, pianoforte

Vicente Archer, contrabasso

Allan Mednard, batteria

***

Downtown Tower

(concerti al Clandestino Pub di via Ragno, Ferrara)

Giovedì 23 gennaio, ore 21.30

Slow Gold

Filippo Orefice, sax tenore

Stefano De Bonis, pianoforte elettrico

Stefano Dallaporta, basso elettrico

Andrea Grillini, batteria

Giovedì 6 febbraio, ore 21.30

Duck Juice

Luca Chiari chitarra

Lorenzo Manfredini trombone

Lorenzo Locorotondo Tastiere

Federico Perinelli basso

Andrea Grillini batteria

Giovedì 13 febbraio, ore 21.30

Viviana Severini ‘Souli’

Viviana Severini, voce e pad elettronico

Claudio Francica, beatbox e chitarra semiacustica

Riccardo Sindona, voce e chitarra elettrica