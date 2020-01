Le "Sardine" scendono in piazza a Comacchio

L'appuntamento è per domenica 12 gennaio

Dopo le manifestazioni che in tante città hanno visto scendere in piazza milioni di persone stretti come "sardine", anche Comacchio si prepara ad essere invasa dalle "6ooo sardine".

L’iniziativa “La Bassa non si Lega” è in programma per domenica 12 gennaio 2020, dalle 15.30 ai Trepponti di Comacchio. L'organizzazione dell'evento è stata supportata dal gruppo ufficiale delle "6000 Sardine" e dal gruppo ferrarese delle Sardine".

"Care sardine Emiliano Romagnole, torniamo in piazza. - si legge nell'evento presente su Facebook - Dalle foci verso il mare aperto, siamo pronte ad invadere la bellissima Comacchio e tutta la provincia ferrarese. Sleghiamo non solo la città di Ferrara ma il territorio tutto, dalla degenerazione delle destre e del populismo che spesso - anche a livello locale - trova territorio di conquista. La vita è bella ed è diversa da quella che ci descrivono: la paura del diverso, la frustrazione di gente che non uscendo più di casa è soggetta alla propaganda dei social, spesso intrisa di fake e di odio, senza dimenticare l’episodio razzista accaduto a Goro. I ferraresi, soprattutto la gente delle valli, sono diversi! Sono gente di mare e di fiume, sono la vera storia delle bonifiche, degli agricoltori, abitanti di un paesaggio unico nel suo genere in tutta Europa.

Care sardine entriamo in tutti i canali, superiamo le chiuse delle pompe idrovore, e risaliamo verso il mare!

Il 12 gennaio tutti a Comacchio‼"