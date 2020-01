Calze della Befana ai bambini ricoverati a Cona dai Maestri Artigiani

Collaborazione del personale dei reparti pediatrici, Una e Confartigianato

Regalare un sorriso e un momento di dolcezza ai bambini che sono costretti, con le loro famiglie, a trascorrere le Festività Natalizie in Ospedale. È questo l’obiettivo che si è data l’Accademia dei Maestri Artigiani di Ferrara: e proprio per questo, ogni anno, in prossimità dell’Epifania, una rappresentanza dell’Accademia si presenta nei reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica, e di chirurgia pediatrica dell’Ospedale di Cona con le tradizionali calze della Befana da regalare ai bambini. Un appuntamento molto sentito e toccante, che si rinnoverà di nuovo a Pasqua con la consegna delle Uova di cioccolato.

Alla consegna delle calze della Befana avvenuta ieri, venerdì 3 gennaio, erano presenti il vice Presidente dell’Accademia Roberto Carion, il segretario Oderio Mangolini e il consigliere Mario Piazzi. Confartigianato era rappresentata dal Presidente Guido Montanari, Cna dal Resp. Area Sviluppo Alessandro Fortini.

Un momento di gioia per tutti coloro che hanno partecipato alla consegna, reso possibile grazie alla collaborazione del personale dei reparti, in particolare la caposala Franca Mazzini con le infermiere Adriana Tomita e Monica Bellettati; la dottoressa Cristina Host e le specializzande Claudia Cafolla e Cristina Rizzi.