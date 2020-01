Per l'Epifania confermato il mercato settimanale in centro storico

Bancarelle in piazza Travaglio, corso Porta Reno e Baluardi

È confermato anche per il prossimo lunedì 6 gennaio 2020, giorno dell'Epifania, l'appuntamento con il mercato settimanale nel centro storico di Ferrara.

Come di consueto, per consentire la collocazione degli operatori commerciali, saranno in vigore i divieti di sosta con rimozione forzata a partire dalle 6 e sino al termine del mercato, in piazza Travaglio, corso Porta Reno (tratto da piazza Travaglio a via Carlo Mayr), via dei Baluardi (tratto da via Bologna a via Spronello), via Bologna (dalla rotatoria di via Kennedy a via Baluardi) e in tutto il Baluardo ex Cavalli.