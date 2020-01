Al via un nuovo corso base di fotografia digitale

A cura del Fotoclub Ferrara

Ritorna per il 20° anno consecutivo il corso base di fotografia organizzato dal Fotoclub Ferrara, aperto a tutti gli interessati, nella Sala della Musica di via Boccaleone 19 a Ferrara. Saranno dieci gli incontri previsti tra lezioni in aula e uscite guidate. Lo scopo del corso è quello d'insegnare come usare al meglio la propria fotocamera e il cellulare, per imparare a fare fotografie da poter esporre in mostre e sul web.

Il corso avrà il riconoscimento della Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche) con rilascio di un attesto di frequentazione, oltre al patrocino del Comune di Ferrara.

Ogni lezione tratterà temi specifici presentati da docenti esperti e pluripremiati nei concorsi fotografici: i soci Luca Zampini e Maurizio Tieghi, ed i fotografi professionisti Erika Poltronieri e Milko Marchetti. Nelle uscite che si faranno a Ferrara e Comacchio nei week end ci sarà il supporto di tutor esperti del Fotoclub.

Il costo è di partecipazione è pari alla quota sociale 2020, più una cifra per coprire le spese di gestione.

Il programma delle 7 lezioni in aula:

27 gennaio MAURIZIO TIEGHI: le impostazioni sulle fotocamere.

3 febbraio MILKO MARCHETTI: fotografare la natura in tutti i suoi aspetti.

10 febbraio ERIKA POLTRONIERI: il paesaggio in fase di scatto e in post-produzione.

17 febbraio LUCA ZAMPINI: gli errori da evitare e la composizione delle immagini.

24 febbraio MAURIZIO TIEGHI: la fotografia con lo smartphone e i social.

2 marzo LUCA ZAMPINI: la creatività in fotografia e il viaggio fotografico.

9 marzo MAURIZIO TIEGHI e LUCA ZAMPINI: la lettura critica delle foto dei corsisti.

Per informazioni ed iscrizioni: www.fotoclubferrara.it