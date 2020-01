Saldi invernali: il via sabato 4 gennaio

Da sabato 4 gennaio partono i Saldi invernali: un'occasione ed un opportunità di fare acquisti pregevoli nei negozi di vicinato, spina dorsale del sistema economico e sociale del capoluogo così come della provincia.

Gli sconti proseguiranno per i tradizionali sessanta giorni per concludersi, in Emilia Romagna, il 3 marzo.

Secondo le stime dell'ufficio studi nazionale di Confcommercio il volume d'affari previsto in Italia per i Saldi è intorno ai 5 miliardi di euro, interessando all'incirca 15 milioni di famiglie con una spesa pro capite stimata intorno ai 140 euro (324 a nucleo famigliare secondo i parametri Istat).

"Gli operatori del commercio di Ferrara e Provincia - sottolinea Giulio Felloni, presidente provinciale di Ascom Confcommercio e di Federazione Moda Italia - aspettano i ferraresi (e non solo) per poter proporre prodotti di grande qualità a prezzi scontati (abiti, camicie, giacconi, oggettistica, piumini, cappotti, accessori, scarpe, pelletteria, articoli per la casa e la cura della persona) nella consueta sintesi di eccellenza, cortesia professionalità".

Le occasioni d'acquisto con le vendite di fine stagione si protrarranno fino a martedì 3 marzo 2020.