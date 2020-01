Polveri sottili: superati i limiti, misure emergenziali anche domani

Limitazioni dopo la deroga per l'"Incendio del Castello"

Il Sindaco di Ferrara ha disposto con proprio atto la deroga per le giornate di ieri e di oggi, 31 dicembre e 1° gennaio, ai divieti previsti nell'Ordinanza (120534/2009 dell'1-11-19 relativi) che limita la circolazione nella fascia oraria 8.30 - 18.30 per tutti i veicoli a motore diesel omologati Euro 4 o precedenti; in particolare la deroga riguarda le combustioni all'aperto, limitatamente allo spettacolo pirotecnico-musicale dell'"Incendio del Castello" che come ogni anno ha dato il benvenuto al nuovo anno.

Tutti gli altri provvedimenti indicati nelle misure emergenziali rimangono invece in vigore.

Le rilevazioni di Arpae hanno infatti evidenziato, per la città di Ferrara, il superamento continuativo del valore limite giornaliero di PM10 nell'aria nei 3 giorni precedenti alla giornata di lunedì 30 dicembre, e fino a domani, giovedì 2 gennaio 2020 incluso, saranno in vigore le misure emergenziali relative al Piano Aria integrato regionale e stabilite dall'ordinanza del Sindaco di Ferrara dell'1 ottobre 2019. Domani sarà il prossimo giorno di controllo Arpae.

Provvedimenti in vigore nella giornata di domani, giovedì 2 gennaio:

- il divieto di circolazione per tutti i veicoli a benzina pre euro e euro 1; i diesel pre euro, euro 1, euro 2, euro 3 e euro 4 e i ciclomotori e motocicli pre euro (in sostanza i veicoli già interessati dalle limitazioni ordinarie più i diesel euro 4);

- il potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti sulla base delle limitazioni della circolazione in vigore e sul rispetto delle altre misure;

- la riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19°C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17°C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

E' inoltre VIETATO:

- la sosta con motore acceso per tutti i veicoli;

- lo spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono escluse dal divieto le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

- qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò, barbecue e fuochi d'artificio), incluse le deroghe previste dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

- l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) con classe emissiva < a 4 stelle.