Tresignana: nuova sede per il punto prelievi

Oggi, alle 10,30, inaugurazione ufficiale della nuova sede del comitato provinciale Coni in via Bongiovanni 21 a Ferrara. La sede è già operativa da alcuni mesi, diventando poco alla volta un punto di riferimento per lo sport di Ferrara e provincia attraverso l’organizzazione di incontri e conferenza attraverso sia la collaborazione delle Federazioni Sportive Nazionali, sia quella della Scuola Regionale Coni Emilia Romagna