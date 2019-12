Petardi vietati per la notte di Capodanno

In tutte le aree pubbliche del Comune di Ferrara

Per la notte di Capodanno a Ferrara sarà vietato l'utilizzo di petardi e mortaretti. Tale divieto è in vigore tutto l'anno, e non solamente duramente i giorni di Capodanno.

A ricordarlo è il Sindaco di Ferrara Alan Fabbri: “Il divieto già in essere è ben espresso nel Regolamento di Polizia Urbana che specifica che è vietato a chiunque non sia autorizzato all’attuazione di manifestazioni pirotecniche, effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico - spiega il sindaco -. Il regolamento che vale 365 giorni all’anno prevede già per i trasgressori una sanzione da 100 euro e dunque non è stato necessario emanare una ordinanza ad hoc per il Capodanno”.

A ricordare che in tutte le aree pubbliche del Comune di Ferrara vige il divieto, il primo cittadino ha aggiunto: “Niente botti nè petardi negli spazi pubblici a Ferrara: la festa di Capodanno facciamola in piazza, tutti insieme, con l’incendio del Castello, ma nel resto della città rispettiamo la quiete e tuteliamo i nostri amici animali”. di utilizzare petardi e mortaretti, e non solo durante i giorni del Capodanno, ma per tutto l’anno, è il sindaco Alan Fabbri.