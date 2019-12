Prosegue la rassegna teatrale “Babbo Natale, Gnomi e Folletti”

Secondo appuntamento in Sala Estense

I brutti anatroccoli di Silvano Antonelli non è una fiaba classica: in questo spettacolo il classico si presta a reinventare e cucire assieme una molteplicità di storie di brutti anatroccoli.

Cosa significa essere diversi? Diversi da chi e rispetto a quali canoni? Come vivono i bambini il concetto di diversità, il loro sentirsi “in difetto” rispetto a come “dovrebbero essere”? A queste e tante altre domande sull’identità lo spettacolo - liberamente ispirato alla fiaba di Hans Christian Andersen - prova a dare delle risposte, e lo fa mettendo in scena una perfetta miscela di ironia e spunti per riflettere e anche, perché no, commuoversi.

Questo spettacolo è stato realizzato dalla Compagnia Stilema che, nata nel 1983 cerca di attingere a temi cogenti del vivere quotidiano dell’infanzia.

In I brutti anatroccoli, infatti, si tocca un tema molto sensibile, che alle volte porta i bambini, anche i più piccoli, a isolarsi e soffrire in silenzio, perché si sentono “sbagliati”. Silvano Antonelli recita l’intero copione con il supporto di alcuni oggetti, strumenti musicali, papere con gli occhiali, con le rotelle o di diverso colore, divertenti e poetiche suggestioni: lo spettacolo cerca di veicolare il messaggio che tutti possono cercare di rendere la propria debolezza una forza. Da qualsiasi punto si parta e in qualsiasi condizione ci si senta.

E così, in modo estremamente semplice ed efficace, Antonelli mette in scena la sua idea di teatro che, come afferma all’inizio dello spettacolo, “sono dei pensieri che si travestono, e se vuoi raccontare la paura la puoi vestire da lupo, se vuoi raccontare il coraggio da leone, ecc.”

La diversità è stata trasformata in anatroccoli, come nella fiaba di Andersen, che qui viene usata come archetipo in grado di affrontare un tema universale, tanti anatroccoli, ognuno con un piccolo difetto, ognuno con una imperfezione che li allontana dai modelli di “perfezione”, “efficienza” e “bellezza” imposti dalla società e, al cospetto dei quali, troppo spesso ci si può sentire a disagio.

Lo spettacolo nasce da una commistione tra laboratori teatrali con ragazzi e bambini, nei quali si è giocato intorno ai temi di “normalità” e di “diversità”, e racconti di ex bambini, ormai diventati grandi, che sono stati “particolari” e hanno raccontato a Silvio Antonelli come hanno vissuto, da piccoli, la loro condizione di “brutti anatroccoli” e come e dove hanno trovato la forza per reagire: nel finale, viene proiettato un video molto commovente, nel quale tutti questi ragazzi fanno vedere il loro, peculiare, modo di volare.

Informazioni:

Per tutti i bambini dai 4 ai 10 anni.

Inizio spettacoli: ore 16,30 (la biglietteria apre a partire dalle ore 15,30)

Biglietti: adulti € 6,00, bambini € 5,00