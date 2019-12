Un innovativo progetto di comunicazione per mettere al centro la Salute

Nato dalla collaborazione tra Azienda USL, Centro Commerciale il Castello e ferrarafamiglie.it

Portare la cultura della salute e della prevenzione in un luogo frequentato ogni giorno da migliaia di ferraresi, e diffonderla utilizzando i più moderni strumenti di comunicazione: il video, il web, i canali social. É questo l’obiettivo del progetto “La salute al Centro – Non darla per scontata!”, nato dalla collaborazione tra l’Azienda USL di Ferrara, il Centro Commerciale “Il Castello” e il nuovo quotidiano online “ferrarafamiglie.it”.

Il progetto prevede quattro appuntamenti, all’interno del Centro Commerciale, in programma il sabato mattina alle 10.30 con cadenza bisettimanale, a partire dal prossimo 4 gennaio 2020. Obiettivo degli incontri è educare alla prevenzione tramite la conoscenza dei servizi offerti dalla sanità territoriale ma anche fornendo ai cittadini consigli e indicazioni pratiche sulle corrette abitudini quotidiane.

Ogni appuntamento sarà strutturato come un “talk” di 45 minuti: due ospiti indicati di volta in volta dall’Asl di Ferrara e una conduttrice, la giornalista Alexandra Boeru, direttrice di ferrarafamiglie.it. Luogo del talk: la piazzetta Bershka, punto di passaggio strategico all'interno del Centro “Il Castello”.

Il talk sarà anche ripreso e diffuso, sia integralmente che spacchettato in brevi videorubriche, sul portale ferrarafamiglie.it, sul relativo canale youtube e sulle piattaforme social di ferrarafamiglie.it, del Centro Commerciale Il Castello e dell'AUSL di Ferrara, per rendere i contenuti accessibili al maggior numero di cittadini.

"Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa – spiega il Direttore Generale dell’Azienda USL di Ferrara Claudio Vagnini – perché è coerente con uno dei nostri obiettivi prioritari: diffondere il più possibile la conoscenza dei servizi sanitari presenti sul territorio, dei programmi di screening e diagnosi precoce, degli stili di vita più corretti. Per farlo, portiamo la sanità fuori dai luoghi deputati, andiamo incontro ai cittadini nei luoghi che frequentano abitualmente, li incontriamo sul web e sulle piattaforme social”

"Siamo un centro commerciale frequentato ogni giorno da numerosissime famiglie e cittadini di ogni età - ha sottolineato il direttore del Centro Commerciale il Castello Nicola Lodi - e a loro, oltre a opportunità di acquisto vogliamo fornire anche servizi che accrescano il nostro valore sociale sul territorio. Questo progetto è sicuramente un'occasione in più per affrontare temi che interessano tutti i ferraresi".

"Il nostro portale - conclude la direttrice di ferrarafamiglie.it Alexandra Boeru - nasce con l'obiettivo di fornire un servizio alle famiglie del territorio attraverso un’informazione su misura, costantemente aggiornata pensata per loro e per le loro esigenze. Questo progetto, ideato in collaborazione con Asl e Centro Commerciale il Castello, è perfettamente in linea con la nostra mission”.

Il calendario degli appuntamenti

4 Gennaio 2020

La prevenzione è donna: “Prenditi cura di te!”

Gli screening dei tumori femminili: istruzioni per l'uso.

Ospiti Caterina Palmonari ( centro screening Ausl Ferrara) Chiara Pavani (ostetrica consultori)

18 gennaio 2020

La prevenzione è anche “roba da uomini”

Gli screening per i tumori maschili, tra paure e tabù.

8 Febbraio 2020

La salute in un “click”

Tutte le opportunità del fascicolo elettronico.

22 Febbraio 2020

L'educazione alimentare è un affare di famiglia!

Dallo svezzamento all'adolescenza, come educare i bambini, ma anche le mamme e i papà, ad un'alimentazione sana e corretta.