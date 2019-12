Nominata la nuova segreteria DICCAP di Ferrara

I Nuovi componenti sono Antonio Crisci e Davide Zamboni

Gli iscritti al Sindacato Diccap hanno eletto i nuovi Dirigenti Sindacali che andranno ad affiancare il Coordinatore Provinciale Luca Falcitano e gli altri Dirigenti già in carica.

I Nuovi componenti della segreteria Sono Antonio Crisci e Davide Zamboni, che coadiuveranno Falcitano nella gestione della Segreteria cittadina.

Primo impegno ufficiale per i nuovi dirigenti sarà il convegno nazionale del Sindacato che si terrà a Riccione il 9, 10 e 11 Gennaio 2020, occasione in cui verranno premiati con onoreficenze nazionali diversi operatori di polizia locale che si sono distinti in servizio, tra questi figurano due Agenti di Polizia Locale di Ferrara ed un Commissario della Polizia Locale Valli e Delizie.