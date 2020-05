Unioncamere aiuta le imprese dell’Emilia-Romagna a esportare

Disponibile il nuovo help desk per info legali, fiscali, contrattuali legate all’export

Un aiuto concreto agli imprenditori che operano sui mercati internazionali in questa difficile fase di emergenza Covid-19 arriva dal nuovo servizio di help desk attivato dalle Camere di commercio.

Il servizio, promosso da Unioncamere in collaborazione con Promos Italia, offre alle imprese, attraverso la Camera di commercio, una prima assistenza alla soluzione dei problemi di natura legale, doganale, contrattuale, fiscale, legati al commercio con l’estero, in questa difficile fase.

Il servizio Help Desk Emergenza COVID-19 è raggiungibile via mail all’indirizzo emergenzacovid@sostegnoexport.it, attraverso il quale è possibile sottoporre quesiti e problematiche legate alle azioni di export.

Un supporto immediato per trovare, risposte sulle nuove procedure connesse all’esportazione, alla logistica e al trasporto delle merci (monitorando anche la situazione ai confini dei vari Paesi europei), oltre che sulle normative che alcuni Paesi stanno introducendo per contrastare il contagio.

Inoltre, grazie alla collaborazione di Assocamerestero e alla rete delle Camere di commercio italiane all'estero - in grado di dare tempestivamente informazioni “di prima mano” su come i principali mercati di riferimento dell’Italia stanno reagendo in questa fase -, lo sportello costituisce un’utile bussola per individuare alcune opportunità in mercati meno toccati dall'emergenza o, in prospettiva, nei Paesi che per primi si rimetteranno in moto. Soprattutto utilizzando la leva dell’e-commerce, che rappresenterà sempre di più un’occasione per accrescere le opportunità di vendita e la nostra presenza sui mercati esteri.

Le informazioni aggiornate sui principali paesi partner dell’Italia sono disponibili attraverso il portale www.sostegnoexport.it, dove, oltre ai servizi di orientamento ai mercati esteri e alla definizione di piani di pre-fattibilità per l’export, sarà possibile trovare un calendario articolato di webinar informativi per le imprese. Il calendario dei webinar, che partiranno dal mese di maggio, è stato appositamente studiato per settore, per paese o per approfondire tematiche trasversali: dall’uso delle tecnologie digitali fino alle procedure di import/export di dispositivi di protezione individuali.

Il nuovo servizio di help desk integra e arricchisce le altre iniziative che le Camere di commercio hanno già messo in campo per supportare le imprese che operano con l’estero in questa fase emergenziale, come la dichiarazione della causa di forza maggiore rilasciata in lingua inglese dalle Camere di commercio in caso di ritardi nelle consegne internazionali, per tutelare le imprese alle quali oggi l'emergenza sanitaria non consente di rispettare i contratti di fornitura ai clienti esteri.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Internazionalizzazione della Camera di commercio della Romagna:

- esterofc@romagna.camcom.it

- esterorn@romagna.camcom.it

o andare alla pagina dedicata sul sito www.romagna.camcom.it