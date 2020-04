In Gazzetta Ufficiale il Decreto Conte con le misure per le imprese

In vigore da oggi, 9 aprile 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, è intervenuto, con il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (in allegato), in vigore da oggi, 9 aprile 2020, per contrastare la crisi economica causata dall’emergenza contenente misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

Nel decreto sono indicate:

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE:

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese;

Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese,

MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA COVID-19

Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato;

Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio;

Dispsizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società:

Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione

Dispsizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

Fondo solidarietà mutui “Prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

Fondo centrale di garanzia PMI

Finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA MISURE FISCALI E CONTABILI

Sospensione di versamenti tributari e contributivi,

Proroga sospensione e ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione di agenzia di mediazione, di rappresentanza, di commercio e di procacciamento di affari,

Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020

Termini agevolazioni prima casa

Assistenza fiscale a distanza

Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole

Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori

Credito di imposta per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro

Potenziamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Misure urgenti per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza Covid-19

Divieto di cumulo di pensioni e redditi

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare

Termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO