Per il mese di marzo 600 euro per lavoratori autonomi e professionisti danneggiati dal Covid-19

Il Sindaco Tagliani ha incontrato, per la seconda volta, i dipendenti della ex Felisatti Elettroutensili. Per sei di loro la situazione è drammatica: tra luglio e agosto a Boldrini Daniela, Candini Claudia, Poledrelli Davide, Vallieri Massimo, Viel Alessandro e Dilani Matteo scadrà la mobilità e ancora non è stata individuata nessuna concreta possibilità occupazionale