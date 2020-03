Officina MECA riparte da "Close Up", in collaborazione con Ferrara Sotto Le Stelle

La giovane associazione curerà il palinsesto domenicale del festival virtuale

Officina MECA torna in attività grazie alla neonata collaborazione con Ferrara Sotto Le Stelle per la rassegna di live streaming sui social, Close Up. Sarà proprio la giovane associazione infatti a curare il palinsesto domenicale del festival virtuale. Dopo Arianna Poli, Marta Guidoboni e Godblesscomputers, il prossimo appuntamento sulla pagina Facebook di Ferrara Sotto Le Stelle, domenica 29 marzo, alle 18:30, è con David Paysden dei Vanarin. La band italo-inglese avrebbe dovuto esibirsi a Officina MECA proprio nei giorni chiusura. A seguire, sempre su FB, dalle 19:00, il dj set di cumbia dei Viva Viva Malagiunta, progetto nato dall'unione dei due dj/producers FiloQ e Mr.Paquiano, provenienti rispettivamente dai vicoli di Genova e Buenos Aires.

Tutte le dirette sostengono la raccolta fondi Insieme si può - Emilia Romagna contro il Coronavirus e i contenuti sono condivisi anche sui canali di Lepida Tv, canale satellitare della Regione Emilia Romagna.

"Abbiamo coinvolto Officina Meca nella programmazione domenicale di FSLS – Close Up perchè pensiamo che un festival storico come il nostro debba coinvolgere le parti più attive ed interessanti del territorio – spiega Corrado Nuccini, direttore artistico del festival -. Per noi l'unica 'immunità' possibile è quella di comunità, partecipazione collettiva per superare difficoltà, paure e solitudini’.

"Siamo orgogliosi di poter collaborare con una realtà storica e di richiamo internazionale come Ferrara Sotto Le Stelle - racconta Diego Franchini, presidente di Officina MECA - una realtà con cui siamo cresciuti e che ha insegnato tanto a tutti noi. La speranza è quella di poter regalare, in un momento così delicato, un intrattenimento di qualità a tutte le persone e i soci che ci seguono e che frequentano il nostro circolo".

Officina MECA ha sospeso le proprie attività all’interno della sala polivalente sotto il grattacielo fin dalla prima ordinanza di fine febbraio. La collaborazione con FSLS Close Up si dimostra un’ottima occasione per poter restare accanto al proprio pubblico e riprendere virtualmente la programmazione. L’aggregazione e la socialità sono sempre state le basi su cui l’associazione ha costruito i propri eventi culturali e, in questo momento complicato, è importante riuscire a trasmettere il proprio contributo.

FOCUS SUGLI APPUNTAMENTI PRECEDENTI

Arianna Poli e Marta Guidoboni, sono le due giovani cantautrici ferraresi su cui Officina MECA ha puntato per i primi due appuntamenti a suo nome, nella rassegna di Ferrara Sotto Le Stelle. Officina MECA cerca da tempo di presentare validi artisti emergenti del territorio. I loro live acustici sono stati affiancati dai dj-set di Godblesscomputers, altra scelta targata Officina MECA, che in queste domeniche casalinghe ha letteralmente fatto ballare il pubblico davanti ai pc e smartphone, con più di 36.000 persone raggiunte. Tutte le esibizioni hanno mostrato una straordinaria partecipazione di spettatori che hanno piacevolmente interagito con gli artisti, inviando tantissimi messaggi in diretta.

Per informazioni e per scoprire i prossimi appuntamenti in live streaming: la pagina FB @ferrarasottolestelle e @officinameca.