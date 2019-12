A Copparo una grande festa in piazza per il Capodanno 2020

Musica e giochi di fuoco accoglieranno il nuovo anno

Copparo saluterà l’arrivo del nuovo anno con una grande festa di Capodanno in piazza, con tanta buona musica e un suggestivo spettacolo piroteatrale. Martedì 31 dicembre, a partire dalle ore 23 nei giardini di piazza della Libertà, tanta musica tutta da ballare e cantare con DJ Babilon, che ha saputo già conquistare il pubblico di alcuni dei locali più in voga in Emilia-Romagna e Veneto e che nonostante la giovane età ha già lavorato per grandi marchi commerciali come OVS.

Per brindare e festeggiare tutti insieme, poco prima della mezzanotte, spumante e panettone per tutti, offerti da CoopAlleanza 3.0 mentre, allo scoccare della mezzanotte, tutti con il naso all’insù per il grande spettacolo piroteatrale a tempo di musica che illuminerà a giorno la facciata del Municipio con giochi e cascate di fuoco.

Uno spettacolo realizzato dai maestri fuochisti-artificeri di Parente Fireworks, azienda famosa per il maestoso Incendio del Castello di Ferrara, e che ha lavorato in tutta Italia e in tutto il mondo realizzando spettacoli come le Cerimonie di Apertura e Chiusura di XX Giochi Olimpici di Torino, la Festa del 14 luglio agli Champs-Elysées di Parigi e il 50° anniversario della Costituzione del Kuwait.

Al termine dello spettacolo piroteatrale la musica continuerà fino all’una del 1° gennaio 2020 per ballare e divertirsi tutti insieme.

Il Comune di Copparo ha affidato l’organizzazione della serata a Made Eventi di Ferrara.