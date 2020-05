Dispositivi di protezione individuale distribuiti a tutti i Carabinieri: l'annuncio dal NSC

DPI forniti in massiccia quantità su tutto il territorio nazionale

"Apprendiamo con gioia la notizia che nelle recenti settimane sono stati distribuiti in massiccia quantità su tutto il territorio nazionale dispositivi di protezione individuali, nella fattispecie mascherine, a tutti i Carabinieri, da parte della nostra Amministrazione". Esordisce così, in una nota stampa il Presidente del Nuovo Sindacato Carabinieri, Monica Giorgi, che continua: "Negli ultimi due mesi sono state numerose le donazioni di mascherine fatte dai nostri Segretari Nazionali, Regionali e Provinciali ai vari Comandi di Legione o Comandi Provinciali da un capo all’altro d’Italia".

"Non neghiamo che l’utilizzo - durante l’orario di servizio - della maggior parte dei dispositivi che abbiamo donato non è stato successivamente autorizzato dai vari Comandi in quanto non si trattavano di DPI certificati; una decisione comprensibile da parte della P.A., difatti la nostra intenzione non è mai stata quella di sostituirci all’Amministrazione ma di fornirle un valido supporto. Altre volte non abbiamo ricevuto alcuna risposta alle nostre richieste di donazione: probabilmente erano contesti nei quali vi erano già DPI a sufficienza per il personale. Ma non importa, non è questo il momento di fare polemica: come Sindacato il nostro obiettivo è quello di evidenziare le criticità, portarle all’attenzione del nostro Comando Generale, sensibilizzandolo sulle tematiche più delicate e maggiormente sentite dai colleghi, avanzando delle possibili soluzioni. Per questo ci riteniamo orgogliosi del nostro operato: quanto accaduto ci ha fatto sentire utili, realmente vicini al sentire comune dei colleghi. Le mascherine scarseggiavano e si sono smosse le acque. Ora finalmente i Carabinieri riescono ad operare in sicurezza, ognuno di loro si può proteggere efficacemente dal virus, minimizzando i rischi di contagio. E noi di NSC ne siamo orgogliosi. Bravi tutti!

Monica Giorgi, Presidente del Nuovo Sindacato Carabinieri"