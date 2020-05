Sciopero nazionale dei distributori di carburante: in Emilia-Romagna solo 12 garantiranno il servizio

Dalla sera del 12 alla sera del 14 maggio nella rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi

In occasione dello sciopero nazionale degli impianti di distribuzione carburanti della rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi, indetto dalle ore 22 del 12 maggio alle ore 22 del 14 maggio 2020, questa la collocazione delle aree in Emilia-Romagna che devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero (decreto del Presidente della Giunta regionale n. 53/2011):