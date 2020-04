Il nuovo spot istituzionale di Publimedia, all’insegna dell’energia del “fare insieme”

Eccolo in anteprima

“Il 4 maggio parte la cosiddetta 'Fase 2' e va on air il nuovo spot istituzionale Publimedia”, ad annunciarlo è la stessa concessionaria di pubblicità che spiega: “In questo tempo pazzesco, ci siamo prima chiesti quale fosse il messaggio giusto da dare ai nostri Clienti e al mercato, e abbiamo subito chiuso gli uffici – in ottemperanza ai vari DPCM - per rispetto della nostra squadra e dei nostri stakeholder, ma abbiamo tenute aperte e attive tutte le linee di comunicazione al servizio dei Clienti, tramite la nostra rete di Consulenti in smart working, e attivissime le redazioni per continuare a fornire un servizio di informazione corretta, adeguata a questo tempo 'pazzesco';

in parallelo abbiamo seminato questi 3 messaggi:

#labuonacomunicazionenonsiferma

#insiemecelafaremo

Facciamo vedere che ci sei e chi sei

Ora, alla fine di questo periodo di lockdown – continua Publimedia - di questo shutdown obbligato – anche se tutte le nostre funzioni sono rimaste aperte e accese, abbiamo cercato quale fosse il concetto contrario di ‘spegnimento’ e abbiamo trovato l’espressione migliore in POWER ON.

Ma non basta riaccendere: questa esperienza straordinaria ci ha insegnato che dobbiamo re-indirizzare la nostra energia positiva verso un mondo migliore e anche un modo migliore di fare comunicazione, più etico, più serio, meno invasivo e più rispettoso.

Lo abbiamo visto in questi tempi: nella sovrabbondanza di news dell’ultimo periodo, il Lettore ha premiato i siti che fornivano notizie serie e ponderate, affidabilità che oggi vale anche per il posizionamento di brand di ogni Azienda.

Per questo, in questo NUOVO INIZIO – conclude Publimedia - abbiamo realizzato questo spot che coniuga il bene del FARE, rappresentato dalle mani, e l’energia del fare INSIEME, cantato dalla musica.

Come on! Adesso tutti in stato POWER ON perché adesso c’è bisogno del meglio di ognuno di noi”.