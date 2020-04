Il ministro Azzolina incontra on line gli studenti alle ore 16

"I diritti non hanno mai una parola fine e non sono mai conquistati una volta per tutte e per tutti. Richiedono un impegno costante, come in un gioco all’infinito dove si fa sempre un passo alla volta e insieme.” Così il vicesindaco Massimo Maisto ha richiamato oggi nella residenza municipale i 133 giovanissimi allievi delle scuole primarie e secondarie del territorio che, abbandonate per una mattina la loro classi, si sono recati in Municipio per dare vita al 'Consiglio comunale dei bambini e dei ragazzi di Ferrara'