Bologna, nominato il Segretario provinciale del Nuovo Sindacato Carabinieri: è Davide Cutrino

Le sue parole di ringraziamento

Il Nuovo Sindacato Carabinieri dal 19 aprile ha nominato il suo Segretario provinciale per Bologna. Si tratta di Davide Cutrino, questa la sua prima dichiarazione ufficiale: “Consentitemi di fare un plauso a chi attivamente, come l’Arma dei Carabinieri, è impegnato nei particolari e rischiosi compiti Istituzionali, ora più delicati nel pieno della pandemia Covid-19, e a chi semplicemente stando a casa e rispettando la normativa d’emergenza, aiuta nella delicata prevenzione e sicurezza della nostra meravigliosa Italia:

grazie alla categoria dei Giornalisti, con la “G” maiuscola volutamente, perché con notizie verificate, attente e puntuali contribuite a mantenere la serenità nell’attuale difficile situazione;

grazie alla Segreteria Nazionale per la fiducia riposta nella mia persona e sono pronto ad offrire tutte le mie capacità per la tutela del personale operante nella Provincia di Bologna.

grazie a tutti i Carabinieri, Sottufficiali ed Ufficiali che quotidianamente lavorano instancabili in ufficio o sulla strada, esponendo sé stessi e le loro famiglie ai rischi di un virus insidioso ed alle intemperanze di cittadini esausti, sconvolti e, a volte, ineducati;

grazie ai cittadini Bolognesi che quotidianamente, con il loro senso civico, contribuiscono a rispettare le regole per la propria salute e per il bene comune;

grazie alle cariche politiche Comunali, Provinciali e Regionali che stanno supportando lo sforzo di ogni Operatore per la Sicurezza e che hanno recepito i vari comunicati della Segreteria Regionale N.S.C. per la realizzazione di un protocollo sanitario per tutti i Carabinieri in servizio venuti a contatto con il Covid-19;

grazie ai nuovi Carabinieri della Specialità Forestale che sempre di più si stanno integrando ed amalgamando nella storia dei Carabinieri nata dalle “Regie Patenti” del 13 luglio 1814".