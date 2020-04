Buona Pasqua dal Ministero della Salute in un emozionante video per gli italiani

“A Te Italia. Insieme A Te rinasceremo. Buona Pasqua”

Il video-messaggio del Ministero della Salute per gli auguri di Buona Pasqua è anche, e soprattutto, un messaggio di speranza e vicinanza rivolto a tutta la popolazione che sta vivendo ora un momento difficile dovuto all’emergenza sanitaria in atto per il Covid-19.

La voce di Alessandro Gassmann dice a tutti che insieme dobbiamo resistere e insieme rinasceremo.

“A Te,

A Te sui mezzi di emergenza,

A Te in prima linea negli ospedali,

A Te che sei medico, infermiere

A Te che sei nei laboratori, ricercatore, farmacista,

A Te che ti occupi del cibo, che lo coltivi, che lo trasporti,

A Te che ci trasporti

A Te che ci difendi

A Te che ti prendi cura degli altri senza chiedere nulla in cambio

A Te che sei anziano, bambino, grande

A Te che resti a casa

A Te che sei malato, che sei guarito,

Soprattutto A Te che stai ancora soffrendo,

A Te Italia

Insieme A Te rinasceremo,

Buona Pasqua”.