Coronavirus. Nuovo Dpcm proroga il lockdown fino al 3 maggio

Alcune attività potranno riaprire il 14 aprile

Ieri sera, venerdì 10 aprile, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha, tramite una conferenza stampa, ufficializzato la proroga del lockdown fino al 3 maggio prossimo. Il premier ha annunciato un nuovo Dpcm contenente la proroga delle misure restrittive per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus, nel quale sono anche contenute la possibilità di riapertura per alcune attività, tra cui librerie, cartolerie, negozi di abbigliamento per bambini, studi professionali e fabbriche. Queste, insieme alle attività forestali e alla silvicultura, potranno riaprire da martedì 14 aprile.

Conte nella conferenza stampa ha tenuto a specificare che "non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti". La cosiddetta Fase 2 sarà programmata da un Comitato tecnico scientifico, per il quale il premier ha nominato come presidente Vittorio Colao, che sarà affiancato da esperti di vari settori, da sociologi, a psicologi a esperti di gestione aziendale e altri. Infine, al netto delle polemiche, il Presidente del Consiglio ha ribadito che l'obiettivo del Governo italiano in Europa resta quello di ottenre gli Eurobond.