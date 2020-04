Altruista, intelligente o professionale: quale mascherina usare?

Chirurgiche, FFP2 e FFP3 con o senza valvola: le differenze

Le mascherine sono di diversi tipi e forniscono diversi modi e gradi di protezione.

MASCHERINE "ALTRUISTE"

​Le mascherine chirurgiche, quelle fatte in casa, possono essere usate da tutta la popolazione e impediscono alle goccioline prodotte con colpi di tosse e con starnuti di raggiungere e contagiare altre persone. Tali mascherine sono state definite "altruiste" perchè non servono a proteggere sè stessi, ma sono utili a proteggere gli altri in quanto impediscono alle goccioline con carica batterica di fuoriuscire e quindi, disperdendosi nell'ambiente, raggiungere chi si trova intorno a noi.

MASCHERINE "INTELLIGENTI"

Queste sono le mascherine FFP2 e FFP3 senza valvola. Sono definite "intelligenti" perchè servono per proteggere sia se stessi che gli altri, garantendo una protezione totale.

MASCHERINE "EGOISTE"

Ci sono poi anche le mascherine FFP2 e FFP3 con la valvola. Queste sono state definite "mascherine egoiste" perchè impediscono a chi le indossa di essere infettato, ma non garantiscono la stessa sicurezza a chi ci sta intorno: dalla valvola possono infatti uscire germi e microbi. A tali mascherine bisognerebbe, per avere la massima protezione per sè e gli altri, sovrapporre anche una mascherina chirurgica.

MASCHERINE "PROFESSIONALI"

Tali mascherine sono quelle utilizzate da medici e operatori sanitari che entrano in contatto con i malati. Fra queste ci sono le mascherine FFP3 con valvola di esalazione ed elevato livello di protezione, impiegate negli ospedali nei reparti terapia intensiva e proteggono il personale sanitario che è a contatto con pazienti certamente contagiati.