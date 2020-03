Coronavirus, aggiornamento: nel ferrarese 6 nuovi casi, il totale sale a 307

Quasi la metà sono residenti del capoluogo estense

Oggi, lunedì 30 marzo, in provincia di Ferrara si sono registrati 6 nuovi casi di positività, che porta il numero totale, dall'inizio dell'epidemia, a 306.

Complessivamente i casi di residenti nel territorio ferrarese sono ad oggi 295, così distribuiti per Comune:

29 Argenta

10 Bondeno

33 Cento

14 Codigoro

14 Comacchio

9 Copparo

128 Ferrara (+4 rispetto all'aggiornamento di ieri)

5 Fiscaglia

2 Goro (+1)

1 Lagosanto

3 Mesola

4 Ostellato

7 Poggio Renatico

9 Portomaggiore

4 Riva del Po (+1)

2 Terre del Reno (+1)

4 Tresignana

7 Vigarano Mainarda

10 Voghiera

Ai 295 positivi dall’inizio dell’emergenza sanitaria si aggiungono complessivamente 12 casi di positività di residenti fuori comune.

Sono 20 le persone ricoverate per sospetto Covid-19. All'ospedal di Cona si trova in terapia intensiva un paziente residente a Portomaggiore.

Oggi è pervenuto il risultato per 55 tamponi, e sono stati effettuati 63 nuovi tamponi e il totale, per i quali si attende l'esito, è ora 137.

Le persone in isolamento domiciliare sono, all'oggi, 96, cui si aggiungono 43 in sorveglianza telefonica. Isolamento e sorveglianza che sono invece terminati per 53 persone, fra cui oggi non si registrano decessi o guarigioni.

Il riepilogo dell'attività dal 24 febbraio a oggi (30 marzo, ore 18) è il seguente:

Totale soggetti sottoposti a sorveglianza: 1713

Totale sorveglianza conclusa: 741

Totale tamponi positivi: 307 (12 residenti fuori provincia)

Totale deceduti: 30. 28 residenti in provincia di Ferrara (11 di Ferrara, 6 di Cento, 2 di Voghiera, 1 di Goro, 1 di Poggio Renatico, 1 di Copparo, 1 di Ostellato, 1 di Fiscaglia, 2 di Argenta, 1 di Codigoro e 1 di Mesola) a cui si aggiungono 2 persone che risiedevano fuori provincia (1 a Pieve di Cento e 1 a Molinella).

I dati si riferiscono al bollettino giornaliero delle 18 fornito dall'Azienda USL di Ferrara.

L'AGGIORNAMENTO REGIONALE

Sono 13.531 i casi di positività al Coronavirus, 412 in più di ieri. 50.990 i test refertati, 1.551 in più rispetto a ieri. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi, sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell’epidemia in Emilia-Romagna.

Complessivamente, sono 5.896 le persone in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (170 in più rispetto a ieri); relativamente contenuto – come si sta verificando negli ultimi giorni – l’aumento di quelle ricoverate in terapia intensiva, che sono 351, 18 in più rispetto a ieri. I decessi sono purtroppo passati da 1.443 a 1.538: 95, quindi, quelli nuovi, di cui 69 uomini e 26 donne.

Al tempo stesso, continuano a salire le guarigioni, che raggiungono quota 1.227 (86 in più rispetto a ieri), 926 delle quali riguardano persone “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione; 301 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Per quanto riguarda i decessi, per la maggior parte sono in corso approfondimenti per verificare se fossero presenti patologie pregresse. I nuovi decessi riguardano 21 residenti nella provincia di Piacenza, 25 in quella di Parma, 12 in quella di Reggio Emilia, 14 in quella di Modena, 16 in quella di Bologna, 2 in quella di Ravenna, 4 in quella di Rimini, 1 decesso si riferisce a un residente fuori regione. Pertanto, nessun nuovo decesso si registra nel territorio imolese, nella provincia di Ferrara né in quella di Forlì-Cesena.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: Piacenza 2.516 (41 in più rispetto a ieri), Parma 1.859 (50 in più), Reggio Emilia 2.208 (62 in più), Modena 2.137 (43 in più), Bologna 1.619 (115 in più), Imola 253 (14 in più), Ferrara 306 (6 in più), Ravenna 568 (15 in più), Forlì-Cesena 683 (di cui 343 a Forlì, 25 in più rispetto a ieri, e 340 a Cesena, 16 in più), Rimini 1.382 (25 in più).

(dati Regione Emilia-Romagna)

L'AGGIORNAMENTO NAZIONALE

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 75.528 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 101.739 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.006 in Lombardia, 10.766 in Emilia-Romagna, 7.564 in Veneto, 7.655 in Piemonte, 3.251 nelle Marche, 4.050 in Toscana, 2.383 in Liguria, 2.497 nel Lazio, 1.739 in Campania, 1.357 nella Provincia autonoma di Trento, 1.585 in Puglia, 1.109 in Friuli Venezia Giulia, 1.098 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.408 in Sicilia, 1.169 in Abruzzo, 834 in Umbria, 518 in Valle d’Aosta, 622 in Sardegna, 602 in Calabria, 208 in Basilicata e 107 in Molise.

Sono 14.620 le persone guarite. I deceduti sono 11.597, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

(dati Protezione Civile)