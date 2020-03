Domani il via alla consegna delle mascherine acquistate dal Comune

Il sindaco Fabbri: "combattiamo insieme una battaglia importante"

Il Comune di Ferrara sta definendo in queste ore le modalità di consegna delle 150 mila mascherine destinate ai cittadini, acquistate qualche giorno fa dall'amministrazione comunale. La consegna prenderà il via dal pomeriggio di domani, martedì 31 marzo, e proseguirà - salvo esaurimento scorte - fino a sabato 4 aprile compreso, con quattro diverse modalità:

1. attraverso i punti vendita aperti; 2. nei check point allestiti nei quartieri della città; 3. attraverso il servizio di spesa a domicilio; 4. direttamente a casa contattando un numero di telefono dedicato.

Le mascherine verranno distribuite gratuitamente a chi ne farà richiesta, in buste chiuse, ognuna delle quali conterrà tre pezzi. Non si tratta di presidi sanitari idonei al personale che entra in contatto con situazioni a rischio, ma di strumenti comunque utili per i cittadini nello svolgimento delle attività quotidiane.

"Abbiamo deciso di acquistare le mascherine e distribuirle gratuitamente ai cittadini - spiega il sindaco di Ferrara Alan Fabbri -, perchè siamo convinti di poter vincere questa battaglia combattendo tutti insieme, con lo spirito di comunità che ci unisce. Ogni busta contiene tre mascherine e vorremmo raggiungere il maggior numero di famiglie possibili. Lancio un appello a tutti i ferraresi: è fondamentale in questa situazione pensare al bene collettivo, con generosità e altruismo. Chiediamo quindi ad ognuno di non ritirare più di una busta per nucleo familiare, anche perché si tratta solo di una prima distribuzione a cui ne seguiranno altre. Siamo certi che tutti sapremo dimostrare massima collaborazione e forte senso civico in questo momento difficile".

Per la distribuzione attraverso i negozi "abbiamo condiviso scopi e modalità operative con le principali associazioni di categoria - afferma a questo proposito il sindaco - che ringrazio per la grande disponibilità dimostrata nel rendere possibile questo momento importante per la collettività. Abbiamo ritenuto utile utilizzare la rete delle attività commerciali di prossimità per rendere più semplice il ritiro da parte di tutti, durante la normale spesa o l'acquisto presso l'edicola. Chiediamo anche in questo la collaborazione dei cittadini per evitare file e assembramenti che in questo momento vanno accuratamente evitati".

Di seguito le modalità di distribuzione. Orari e luoghi dei check point, insieme al numero di telefono da contattare saranno comunicati a breve.