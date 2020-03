Martedì 31 marzo anche Ferrara omaggia le vittime del Covid-19

Esposte a mezz'asta le bandiere nazionale ed europea

Anche il Comune di Ferrara aderisce all'invito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diffuso dalla Prefettura di Ferrara, a disporre a mezz'asta le bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici martedì 31 marzo 2020, in segno di memore omaggio alle tante vittime dell'epidemia, alle quali in questo momento non possono essere riservati i dovuti conforti civili e religiosi.

L'iniziativa è nata dai sindaci dei Comuni più colpiti ed è stata rilanciata dal presidente dell'Anci. L'appuntamento è per mezzogiorno.