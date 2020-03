Coronavirus. Studio del CNR sui “mutamenti sociali” in relazione all’isolamento domiciliare

Un questionario online per lo studio degli effetti psico-sociali del protrarsi del “distanziamento sociale”

Un'indagine elaborata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-Irpps) per espolorare, analizzare e prevedere i comportamenti e gli atteggiamenti della popolazione nell'emergenza Covid-19 in relazione al "distanziamento sociale". Il questionario da compilare per partecipare all'indagine è già online e ha l'obiettivo di raggiungere un elevato numero di risposte su scala nazionale nel minor tempo possibile. Lo studio vuole indagare gli effetti psico-sociali del protrarsi nel tempo del vivere isolati e convivere nelle proprie case, per poi definire immediati interventi contenitivi. Lo studio, denominato “Mutamenti Sociali in Atto-COVID19” (MSA-COVID19), riguarda la dimensione socio-relazionale, psicologica ed economica del “distanziamento sociale”.

La rilevazione dei dati è anonima.

Lo studio

“A partire dall’emanazione del decreto #IoRestoaCasa da parte del Consiglio dei Ministri in materia di spostamento delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale – spiega il CNR sul proprio sito – si è prodotto un cambiamento improvviso e radicale delle abitudini e degli stili di vita degli italiani con una drastica riduzione di ogni forma di socialità, mutamenti nell’interazione sociale e nella tenuta e organizzazione del lavoro”.

L’indagine ha il compito di analizzare questi mutamenti. È possibile per tutti partecipare utilizzando il seguente link:

https://www.irpps.cnr.it/limesurvey/index.php?r=survey/index&sid=489137&lang=it

Aree d’indagine, metodologia e obiettivi operativi

L’attività riguarda 4 aree d’indagine:

informazioni socio-anagrafiche dei partecipanti interazione e devianza nel distanziamento/avvicinamento sociale: rileva i mutamenti nell’interazione sociale e le conseguenti forme di devianza e disagio dovute sia al distanziamento sia al contatto protratto degli individui conviventi fiducia e opinioni: riguarda la valutazione dell’operato pubblico e i livelli di fiducia relazionale e sistemica emozioni e disagio: analizza la valutazione del sé, le emozioni primarie e gli stereotipi connessi all’emergenza sanitaria

Nello specifico, lo studio tratta le seguenti dimensioni di analisi:

Interazione sociale e comunicazione virtuale;

Clima e devianza in ambiente domestico;

Uso del tempo;

Fiducia sistemica;

Atteggiamenti e percezione;

Stereotipi;

Stato psico-fisico;

Emozioni primarie.

La fase nazionale di indagine MSA-COVID19 comprende attività di valorizzazione e visibilità dei risultati. Un obiettivo specifico è la “comunicazione dei risultati della ricerca”, ovvero il trasferimento della conoscenza prodotta a mass media, esperti di settore, mondo sanitario, decisori politici e cittadini.

Il piano di diffusione dei risultati di MSA-COVID19 si avvarrà del supporto dell’Ufficio Stampa del CNR e della biblioteca centrale del CNR, dell’ufficio stampa dell’INGV e dell’ufficio stampa della Fondazione Movimento Bambino ONLUS. La divulgazione prevede l’utilizzo dei mezzi classici di diffusione dei risultati di ricerca: articoli su riviste scientifiche e stampa, pubblicazioni su siti web, monografie, interventi di orientamento, comunicazioni a convegni, partecipazione a notiziare e trasmissioni radiotelevisive.

La fase nazionale di indagine di indagine MSA-COVID19 consiste in una survey condotta per mezzo di un questionario di ricerca, di tipo elettronico e semi-strutturato, diffuso mediante piattaforme virtuali e canali formali e informali. Il metodo di somministrazione del questionario di ricerca è di tipo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) e la rilevazione dei dati è di tipo anonimo. Il metodo CAWI garantisce l’immediata registrazione dei dati raccolti direttamente sul server del CNR con l’ausilio del software Lime Survey.