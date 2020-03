Coop Alleanza 3.0: prezzi fermi per i prossimi 2 mesi sui prodotti confezionati

Fino al 31 maggio

Coop Alleanza 3.0 nell’ambito della decisione nazionale di Coop annuncia prezzi fermi per 2 mesi (fino al 31 maggio prossimo). Coinvolti tutti i prodotti confezionati industriali sia a marchio Coop che di tutte le altre marche.

"In un momento così delicato e pieno di dubbi, la Cooperativa è un punto di riferimento. Il nostro impegno come Cooperativa di Consumatori è sempre e soprattutto proteggere le famiglie e il tessuto produttivo italiano", affermano da Coop Alleanza.

Una sorta di misura preventiva e una garanzia che Coop sottoscrive a vantaggio dei propri soci e consumatori, ma anche a tutela dei produttori e degli allevatori italiani nel momento eccezionale che tutti noi stiamo vivendo.

"In una fase di emergenza Coop s’impegna ad agire sia a monte, verso i fornitori, che a valle, verso i consumatori, per garantire la stabilità dei prezzi e delle remunerazioni dei diversi attori della filiera". Per questo motivo Coop sta contattando i fornitori di propri prodotti a marchio al fine di operare insieme per il contrasto ad ogni logica speculativa.