Da domani inizia la chiusura degli impianti di benzina

Prima quelli della rete autostradale, poi quelli lungo la viabilità ordinaria

Gli impianti benzina, da domani, chiuderanno.

Una notizia Ansa comunica la decisione di Faib (Confesercenti), Fegica (Cisl), Figisc/Anisa (Confcommercio) di fermare l’operato degli impianti di rifornimento carburanti.

La chiusura è prevista per la notte di domani, mercoledì 25 marzo 2020, e coinvolgerà quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali. Dopodiché, nei giorni seguenti, si fermeranno tutti gli altri, anche lungo la viabilità ordinaria.

Le tre sigle hanno affermato in una nota che "da soli, non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio". I 100.000 lavoratori che, in tutta Italia, finora hanno assicurato la distribuzione di energia e carburanti per il trasporto di beni e persone - spiega la nota -, l'hanno fatto a rischio della propria incolumità perchè senza alcun sostegno né di natura economica, né con attrezzatura sanitaria adeguata.