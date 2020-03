VIDEO - La Polizia di Stato spiega come frenare l'epidemia di Covid-19

Come aiutare a frenare l'epidemia di Coronavirus? Chi può dare una mano? Tu, restando a casa e rispettando la distanza di un metro, evitando spostamenti non necessari, non prendendo mezzi di trasporto pubblico e rinunciando ad andare a fare una passeggiata o una corsetta.

Il perchè lo spiega la Poliza di Stato in questo video.