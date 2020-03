Allerta diffusione di minacce informatiche che sfruttano il tema Coronavirus

E-mail spam potenzialmente pericolose

Il compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni Piemonte e Valle d'Aosta ha ricevuto dalla Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche (C.N.A.I.PI.C.) una nota di allertamento circa alcune nuove minacce informatiche che sfruttano la tematica del Coronavirus.

In particolare sono stati segnalati 2 malware diffusi via e-mail attraverso campagne massive di spam che potrebbero interessare anche le caselle di posta istituzionali inducendo in errore gli operatori. Nel dettaglio:

Il primo malware assume la forma di un file nominato CoronaVirusSafetyMeasures pdf, che viene allegato alle e-mail spam. L'estensione è soltanto in apparenza .pdf, trattasi infatti di un file eseguibile .exe che avvia il download di contenuti spazzatura.

Il secondo malware assume la forma di un file con allegato .doc in cui sono esposte alcune precauzioni per evitare il contagio a firma di tale Dr.ssa Penelope Marchetti dell’OMS.

Si consiglia quindi di utilizzare estreme cautele sull'utilizzo delle caselle di posta elettronica, soprattutto quella istituzionali, evitando in caso di e-mail sospette di cliccare sui link contenuti e di non aprire allegati anche se hanno l'aspetto di file, ad esempio World e Pdf, apparentemente legittimi.