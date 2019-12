Furti ai viaggiatori in stazione: tre persone denunciate

Individuati grazie al sistema di videosorveglianza

Nel corso della giornata di oggi, alla Stazione di Ferrara, gli operatori della polizia ferrovia sono stati allarmati dalla notizia del furto del bagaglio subìto da una viaggiatrice salita a bordo di un treno partito pochi minuti prima. A questo punto, tramite la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nella stazione, sono stati individuati i due soggetti responsabili del reato nonché il punto in cui parte della refurtiva era stata abbandonata.

Seguendo le mosse dei due immortalate dalle telecamere, gli Agenti hanno appurato che i due individui avevano commesso anche un altro furto ai danni di un'altra viaggiatrice.

Le immediate ricerche dei soggetti hanno inizialmente dato esito negativo ma, dopo circa un’ora, i due individui, un pugliese ed un campano pluripregiudicati, sono stati individuati e bloccati all’interno della stazione mentre si trovavano in attesa del treno al binario 3.

Nel corso degli accertamenti gli Operatori della Polizia Ferroviaria hanno identificato anche un soggetto senegalese al quale i due avevano venduto parte della refurtiva. Tutti i beni rubati sono stati recuperati e restituiti ai proprietari.

Al termine degli accertamenti i due italiani sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto aggravato ed il senegalese per ricettazione.