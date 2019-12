Copparo: i Vigili del Fuoco Volontari festeggiano Santa Barbara

Iniziative sul sagrato della chiesa in piazza Giovanni XXIII

Domenica 22 dicembre Copparo festeggia Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco. Per l’occasione il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Copparo ha predisposto un programma di iniziative sul sagrato della chiesa in piazza Giovanni XXIII.

Appuntamento alle ore 10 sul sagrato con esposizione dei mezzi di soccorso e pronto intervento in dotazione alla caserma del Distaccamento di Copparo.

Alle ore 10.30 santa messa officiata da don Daniele Panzeri alla presenza del sindaco Fabrizio Pagnoni, del maggiore Giorgio Feola, comandante della Compagnia Carabinieri di Copparo, del capo distaccamento Vigili del Fuoco Volontari di Copparo Michele Marchetti e del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara Antonio Giovanni Marchese.

Al termine della funzione ci sarà la tradizionale benedizione dei mezzi di soccorso.

La celebrazione della festa di Santa Barbara è per il Corpo dei Vigili del Fuoco una giornata ricca di significato, in quanto sottolinea la quotidiana attività dei “pompieri" al servizio della comunità, della vastità e della complessità dei loro interventi. A questo si accompagna il ricordo dei vigili del fuoco che hanno perso la vita in operazioni di salvataggio di vite umane.