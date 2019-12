Attivato lo Sportello Spid per ottenere gratuitamente l'identità digitale

Tutte le informazioni

I cittadini ferraresi hanno una nuova opportunità: ottenere gratuitamente un'identità digitale SPID dalla propria società in-house Lepida ScpA, grazie al nuovo servizio LepidaID (https://id.lepida.it).

Si tratta di una novità molto importante, fortemente voluta dall'Amministrazione Comunale di Ferrara insieme alla Regione e agli altri Enti pubblici dell'Emilia Romagna, per garantire ai propri cittadini l'opportunità di ottenere una identità SPID in grado di accompagnare e sostenere un accesso inclusivo ai servizi digitali.

Cos'è l'identità digitale SPID:

I vantaggi delle nuove identità SPID Lepida ID sono molteplici, si tratta di una identità digitale valida a livello nazione per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione, oltre che per quelli privati aderenti a SPID, utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Ottenere una identità digitale Spid LepidaID è semplice e gratuito: i cittadini potranno pre-registrarsi sul sito https://id.lepida.it alla voce 'Come averlo - Registrati online' e poi recarsi (previo appuntamento) allo sportello SPID del Comune per il riconoscimento presso la Biblioteca Giorgio Bassani, in via Grosoli, 42 (Barco, Ferrara).

Questi i contatti per appuntamenti: tel. 0532 797414 oppure e-mail a:bassanispid@comune.fe.it