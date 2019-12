Da domani in vigore i nuovi orari ferroviari

A causa dello sciopero nazionale a sostegno della vertenza per il nuovo Ccnl della Mobilità, proclamato dai sindacati nazionali per il personale del trasporto urbano ed interurbano su gomma e per il personale ferroviario, dalle ore 21 di giovedi 8 alle 21 di venerdì 9 luglio alcuni treni potranno essere oggetto di cancellazioni o limitazioni di percorso