Mercati straordinari in centro storico per la Fiera di dicembre

Iniziative in programma domenica 15 e 22 dicembre

Nelle giornate di domenica 15 e 22 dicembre 2019 il centro storico di Ferrara ospiterà le bancarelle del mercato straordinario della 'Fiera di dicembre'.

Per consentirne lo svolgimento saranno in vigore modifiche alla viabilità tra cui il divieto di fermata e circolazione, dalle 6 alle 21, in piazza Travaglio, nell'area del parcheggio a pagamento contrassegnata da segnaletica orizzontale di colore blu ed in quella riservata al mercato giornaliero contrassegnata da segnaletica orizzontale di colore giallo (ammessi i veicoli al seguito degli operatori su area pubblica autorizzati, quelli per operazioni di carico e scarico delle merci e per ricovero all'interno di area privata, i veicoli di emergenza e/o pronto soccorso e polizia).

Inoltre, nella stessa fascia oraria (dalle 6 alle 21):

- Corso Porta Reno: (tratto da piazza Travaglio a piazza Cattedrale): divieto di fermata su ambo i lati sono ammessi i veicoli degli operatori su area pubblica autorizzati.

- E' istituita una fermata bus straordinaria in via Kennedy nei pressi di piazza Travaglio- corso Porta Reno.

- Via Amendola (tratto compreso tra corso Porta Reno e via Gobetti): divieto di circolazione.

Sono ammessi alla circolazione all'interno dell'area della fiera esclusivamente i veicoli degli operatori su area pubblica assegnatari dei posteggi necessari allo svolgimento della loro attività e i veicoli dei residenti nell'area interessata dalle modifiche della viabilità per lo svolgimento della fiera con possibilità di ricovero in area privata fuori dalla sede stradale. Il transito veicolare nell'area interessata dai provvedimenti di viabilità a seguito dello svolgimento della fiera potrà essere consentito solo in funzione e compatibilmente allo svolgimento della stessa, a condizione che venga assicurata la sicurezza e l'incolumità pubblica.

La circolazione degli autorizzati all'interno dell'area interessata dai provvedimenti dovrà avvenire esclusivamente "a passo d'uomo", ed esclusivamente in presenza delle necessarie condizioni di sicurezza.