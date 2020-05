Veicolo in fiamme, chiusa temporaneamente la "Romea" a Codigoro

In entrambe le direzioni

A causa di un veicolo in fiamme all’altezza del km 46 la strada statale 309 “Romea” è temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, nel territorio di Codigoro, in provincia di Ferrara.

Il traffico è deviato in loco tra Pomposa e Valle Giralda.

Sul posto è presente il personale Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco, per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.