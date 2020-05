A Comacchio ripartono le attività sportive sull'acqua

In barca a vela o a motore si può uscire fra congiunti o in non più di due persone

L'ultima ordinanza del presidente della Regione Emilia Romagna (n. 75 del 6 maggio 2020) ha dato la possibilità ai Comuni di prevedere le attività sull'acqua in tempo di Covid. Il Comune di Comacchio, con il decreto firmato oggi dal vice sindaco Denis Fantinuoli, ha dato dunque il via libera agli sport sull'acqua praticabili nelle acque interne e sul mare.

E' concesso infatti, dal 7 maggio 2020 “L’accesso agli specchi acquei per lo svolgimento delle attività acquatiche individuali (quali, ad esempio windsurf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, ecc…) deve avere luogo esclusivamente dalle aree oggetto di concessione per attività assimilabili (circoli nautici, velici ecc…). o attraverso agli accessi preesistenti di ingresso alle spiagge libere, così come definiti dal piano dell'arenile”.

Ed ancora “Nelle aree in concessione in ambito portuale, nei porti turistici (darsene incluse) e nei circoli sportivi è possibile uscire in mare per attività da diporto (ad esempio vela, pesca, diporto nautico, moto d’acqua ecc…), in accordo con i soggetti gestori, con affluenza controllata e distanziamento sociale che dovrà garantire il soggetto gestore e nel rispetto delle vigenti Ordinanze della Capitaneria di Porto”.

In barca a vela o a motore si può uscire fra congiunti oppure, se non si tratta di congiunti, in non più di due persone.