Si apre una voragine lungo la carreggiata, chiusa al traffico la Sp 58 a Comacchio

In corso i sopralluoghi per accertare l’entità del danno e le cause

È stata chiusa al traffico la Sp 58 Bocchetto-Marenghino al chilometro 0,450 in territorio di Comacchio. La decisione è stata presa dalla Provincia con un’ordinanza di divieto temporaneo di transito, a causa dell’apertura di una voragine lungo la carreggiata. L'amministrazione provinciale provvede alla posa della segnaletica di cantiere e di deviazione della circolazione veicolare. Gli unici mezzi ammessi nella zona sono i residenti, quelli per scarico e carico, gli accessi alle aree private, i mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Lo stop al traffico avrà durata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Nel frattempo i tecnici della Provincia stanno svolgendo i sopralluoghi per accertare l’entità del danno e le cause che l’hanno prodotto. Appena terminata questa fase di ricognizione, saranno al più presto affidati i lavori di sistemazione del tratto di strada provinciale, sulla cui entità economica è ancora presto per fare stime. Comunicazione dell’interruzione temporanea, che durerà fino al termine del cantiere di ripristino, è stata data a Comune di Comacchio, Prefettura, Questura, Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia provinciale e Tper.