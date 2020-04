Comacchio: venerdì 24 aprile termina la raccolta delle domande per i "Buoni Spesa-Covid"

C'è tempo fino alle ore 13.00 di venerdì 24 aprile per inoltrare la domanda relativa all'erogazione dei Buoni Spesa – Covid. Le modalità di presentazione sono illustrate all'indirizzo https://comune.comacchio.fe.it/notizie/169192/emergenza-covid-19-buoni-spesa

A venti giorni dall'avvio della procedura per trasmettere le richieste al Comune di Comacchio sono state presentate 1005 domande: 945 inoltrate con procedura on line e 60 telefonicamente. Il Servizio Servizi sociali ne ha valutate oltre 600.

Fino ad oggi sono stati distribuiti 5.812 buoni spesa – Covid, del valore di 25 euro l'uno, a 539 famiglie residenti.

La consegna dei buoni assegnati ad ogni nucleo, curata dalla Protezione Civile associazione Trepponti di Comacchio, avviene presso il domicilio dei beneficiari dai quali gli operatori si presentano muniti di tesserino.

Il Governo ha infatti stanziato dei fondi a favore dei Comuni per supportare coloro che stanno subendo le conseguenze delle misure restrittive messe in atto per limitare la diffusione del contagio. Al Comune di Comacchio sono stati destinati 154.610,83 euro.

L'attribuzione dei buoni spesa varia a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare, così come indicato nello stato di famiglia anagrafico: 1 componente 100 euro, 2 componenti 200 euro, 3 componenti 300 euro, 4 o più componenti 400 euro. Quindi un massimo di euro 400,00 per ogni nucleo.

I buoni saranno assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili.