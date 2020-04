Rinviati al 2021 gli eventi "Comacchio Beach Festival" e "Sognando una parata di barche in festa"

La decisione della giunta comunale di Comacchio

La giunta comunale di Comacchio, considerate le incertezze dell'attuale situazione emergenziale e le misure organizzative e sanitarie altrettanto incerte per l'organizzazione dei grandi eventi, ha assunto la decisione di rinviare al 2021 le manifestazioni Comacchio Beach Festival (prevista il 12 e il 13 giugno) e Sognando una parata di barche in festa, il Carnevale dell'estate in programma per il 20 giugno.

Si tratta di manifestazioni che per la loro tipologia registrano grande partecipazione con inevitabile aggregazione di persone: per le loro rilevanti dimensioni impongono complesse organizzazioni tecniche e necessitano peraltro di promozione da attuare con largo anticipo, legate come sono all'economia turistica.

Il Comune di Comacchio, ha quindi deciso di rivedere la programmazione delle manifestazioni previste nel periodo primaverile ed estivo e comunque degli eventi da realizzarsi entro il 15 settembre 2020, mantenendo per il momento inalterata la programmazione da settembre in poi.

Questo ricade anche sull’articolata rassegna di manifestazioni ed intrattenimenti per la stagione estiva 2020 a Comacchio e sui Lidi, curata come lo scorso anno da MADE Eventi di Ferrara (che si è aggiudicata il bando biennale), che sarà rimodulatanon appena saranno rese note le indicazioni da parte delle competenti autorità governative.

Ad oggi, infatti, sono sospese per decreto tutte le manifestazioni fino al 3 maggio e tutto il comparto turistico è in attesa di indicazioni delle prossime fasi fondamentali per riprogrammare un intero settore duramente colpito dall'emergenza in corso.

L'Amministrazione è quotidianamente al lavoro con le rappresentanze degli imprenditori per fare sintesi delle istanze che verranno portate sui tavoli di confronto attivati dalla prossima settimana dalla Regione Emilia-Romagna.