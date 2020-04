Comacchio: avviata la distribuzione dei Buoni Spesa

L'elenco delle attività aderenti

Dal pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, è stata avviata la distribuzione dei buoni spesa previsti per l'emergenza sanitaria legata a Covid-19. La consegna, curata dalla Protezione Civile associazione Trepponti di Comacchio, avviene presso il domicilio dei beneficiari dai quali si recano gli operatori (muniti di tesserino) che oltre ai buoni spesa consegnano una mascherina protettiva: la fornitura di un contingente di questi presidi sanitari è stata fornita dalla Regione Emilia Romagna.

La distribuzione dei 924 buoni complessivi, suddivisi per giornata, coinvolge per giovedì 84 famiglie, venerdì 92 nuclei familiari, e si protrarrà fino a sabato prossimo al fine di poter raggiungere il più alto numero possibile di utenti che ne hanno il diritto, prima della Pasqua. Ad oggi sono state presentate 454 domande complete (on line 443 e telefonicamente 11) mentre gli uffici preposti hanno valutato, al momento, 196 richieste.

Continua intanto la procedura per l'accreditamento degli esercizi commerciali che intendono accogliere come forma di pagamenti i buoni spesa erogati dal Comune di Comacchio. In allegato l'elenco delle attuali 9 aziende aderenti. Sul sito internet del Comune www.comune.comacchio.fe.it, nei giorni a venire, verrà continuamente aggiornato con i nominativi delle attività che via via si accrediteranno.

Un logo appositamente predisposto che i commercianti affiggeranno sulle vetrine delle loro attività indicherà ai cittadini l'adesione dell'esercizio al progetto Buoni Spesa – Covid 19.