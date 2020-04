Lidi: arrivano ai balneatori le proroghe delle concessioni demaniali fino al 2033

Ghedini, CNA: “finalmente una buona notizia per il settore”

“E’ un’importante iniezione di ottimismo per i balneatori, e in questo momento così difficile ce n’è un gran bisogno. Il Comune di Comacchio ha mantenuto una promessa, e Cna ha raggiunto un obiettivo per il quale ha lottato a lungo. Ora possiamo guardare al futuro con un pizzico di serenità in più”. Nicola Ghedini, titolare del bagno Kursaal di Lido Spina e portavoce dei balneatori di CNA, commenta così la notizia più attesa: il Comune di Comacchio ha inviato ai titolari dei bagni la proroga per quindici anni (fino al 2033) della concessione demaniale.

Ghedini ha già ricevuto la Pec, gli altri o l’hanno già ricevuta o la stanno ricevendo. La proroga, come il comune di Comacchio aveva promesso, è stata concessa a tutti gli stabilimenti che sono in regola sia con i pagamenti dei canoni sia con le necessarie autorizzazioni.

“Cna – spiega Ghedini - è sempre stata in prima linea in questa battaglia, con l’obiettivo di dare serenità e prospettive a un settore cruciale per il turismo del nostro territorio. Ricevere la proroga della concessione proprio in questa fase di emergenza è doppiamente importante: ci permette di vedere un po’ di luce all’orizzonte, e ne avevamo davvero bisogno.”

Ghedini dà atto al Comune di Comacchio di aver onorato le promesse nonostante le difficoltà: “in questo momento di emergenza operare è difficile per tutti, invece il Comune ha deciso di procedere regolarmente alle proroghe nei tempi previsti. É una bella dimostrazione di rigore e di attenzione per gli imprenditori del territorio”.