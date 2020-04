Comacchio: lavaggi straordinari sulle strade del territorio

Nel capoluogo, frazioni e Lidi

Il Comune di Comacchio, in collaborazione con la società CLARA Ambiente, darà avvio, da oggi, mercoledì 8 aprile, a un lavaggio straordinario delle strade del capoluogo, delle frazioni e dei Lidi.

L'intervento prevederà l'utilizzo di un prodotto già testato in precedenza per altre situazioni analoghee, non saranno quindi utilizzati prodotti particolari che potrebbero impattare negativamente sull'ambiente e sull'uomo, anche perché l'Istituto Superiore di Sanità, in un documento ha specificato “la disinfezione stradale e delle pavimentazioni urbane su larga scala, mentre si conferma l’opportunità di procedere alla ordinaria pulizia delle strade con saponi/detergenti convenzionali, la disinfezione risulta invece una misura per la quale non è accertata l’utilità, in quanto non esiste alcuna evidenza che le superfici calpestabili siano implicate nella trasmissione”. Il documento ISS conclude “ad oggi,sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, non vi sono evidenze a supporto dell’efficacia della sanificazione delle strade e pavimentazioni esterne con prodotti chimici disinfettanti o igienizzanti”.

Il programma prevede interventi di pulizia a partire da oggi, mercoledì 8 aprile per Comacchio città, giovedì 9 per il centro storico del capoluogo, a Porto Garibaldi venerdì 10 aprile. Interventi a San Giuseppe e Vaccolino sabato 11 aprile e lunedì 13 a Volania e sui Viali principali dei Lidi.

"Ringrazio la Società Clara Servizi Ambiente e la Cooperativa Brodolini unitamente alle loro maestranze – afferma il vice sindaco Denis Fantinuoli - per lo sforzo che compiono nell'effettuare un servizio straordinario in un contesto delicato come quello che stiamo vivendo, al fine di poter rispondere efficacemente alle necessità e garantire servizi alla popolazione”.