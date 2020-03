Comacchio ricorda le vittime del Covid-19: tricolore a mezz'asta e un minuto di silenzio

Martedì 31 marzo l'Italia in lutto

Anche la Città di Comacchio risponde all'appello lanciato dal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli, per onorare le vittime del Covid 19. Per questo martedì 31 marzo, alle ore 12.00, il Vice Sindaco di Comacchio Denis Fantinuoli, indossando la fascia tricolore, sarà in Piazza Folegatti, e osserverà un minuto di silenzio mentre la bandiera tricolore, posta sulla facciata della sede municipale, sarà a mezz'asta.

Questo momento, oltre a lanciare un messaggio di vicinanza a coloro che hanno perso una persona cara a causa del virus, vuole anche esprimere vicinanza agli operatori sanitari, ed essere un momento di sostegno collettivo in questo momento di sconforto ed emergenza, con la speranza che tutto ciò possa concludersi quanto prima.